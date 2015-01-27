جدول-التضخم السنوي في الكويت ينخفض إلى 3% في ديسمبر

27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول: التضخم (%) ديسمبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر2013 التغير الشهري 1.0 0.2 1.0 التغير السنوي 3.0 3.1 2.7 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.6 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت 0.2 بالمئة عن الشهر السابق. وارتفعت تكلفة الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين - بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي و2.6 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)