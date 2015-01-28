الكويت تخفض سعر الديزل والكيروسين 35% بعد شهر من رفع الدعم

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الكويت عضو منظمة أوبك اليوم الأربعاء خفض سعر وقود الديزل والكيروسين 35 بالمئة بدءا من أول فبراير شباط المقبل بعد شهر واحد من رفع الدعم عنهما.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الحكومية قوله إن الشركة خفضت سعر اللتر الواحد من الديزل والكيروسين إلى 110 فلوس (37.3 سنت) وذلك "في ضوء التطورات التي طرأت على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية." والدينار ألف فلس.

وكانت الكويت ألغت دعم وقود الديزل والكيروسين ليرتفع سعر اللتر من أي منهما إلى 170 فلسا من أول يناير كانون الثاني الحالي من 55 فلسا.

وأضاف العسعوسي أن "أسعار هاتين المادتين ستتناسب دائما مع مستوياتها في الأسواق العالمية وستتم مراجعتها بشكل شهري وفقا لتطورات أسعار المادتين في السوق العالمية."

وواجهت الحكومة الكويتية موجة غضب من بعض النواب وقطاعات من الشعب الكويتي بسبب قرارات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وهو ما جعلها تؤجل إلى أجل غير مسمى دراسات كانت تجريها لإلغاء الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين.