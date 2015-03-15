هيئة البترول المصرية تشارك في تطوير حقل نفط عراقي

من إيهاب فاروق

شرم الشيخ (مصر) 15 مارس آذار (رويترز) - وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقا اليوم الأحد مع شركة كويت إنرجي للمشاركة في تطوير حقل نفط بجنوب العراق.

وجرى توقيع العقد في اطار فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل "هذا تعاقد رسمي وليس مذكرة تفاهم وحصتنا عشرة بالمئة من حصة المقاول (كويت إنرجي).

"هذا أول خروج للشركات المصرية في البحث والاستكشاف خارج حدود مصر."

وقال منصور بوخمسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكويت إنرجي إن الشركة تتوقع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من الحقل الذي يقع ضمن الرقعة الاستكشافية رقم تسعة بالبصرة في جنوب العراق.