"مصر المستقبل" تجتذب استثمارات بمليارات الدولارات .. وتعلن بدء التحدي

من إيهاب فاروق

شرم الشيخ (مصر) 15 مارس آذار (رويترز) - وسط مشاعر فرحة غامرة أسدلت مصر الستار اليوم الأحد على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي معلنة نجاحها في اجتذاب استثمارات وقروض بعشرات المليارات من الدولارات وبدء التحدي لتحقيق "التجربة المصرية".

وأعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ بلغت 60 مليار دولار فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بحضور عشرات من قادة العالم وآلاف المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين قال محلب بصوت متهدج فرحا إن المؤتمر حقق "نتائج مبهرة... وليس أمامنا الآن غير العمل والعرق لأنه بدون ذلك حتى لو جئنا بأموال قارون لن تتحقق التجربة المصرية المنشودة."

وعرض محلب تفاصيل حصيلة المؤتمر قائلا إنه جرى توقيع عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار وتم الاتفاق على مشروعات ممولة مثل انشاء محطات للكهرباء وغيرها بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي.

وأضاف قائلا "الإجمالي كله 60 مليار دولار بالاضافة إلى 12.5 مليار دولار تم إعلانها في بداية المؤتمر من الكويت والإمارات والسعودية وسلطنة عمان."

وقال "هنا يبدأ تحدي شعب مصر .. سنعمل وليس أمامنا غير الجدية والقضاء على الفساد وأي اهمال."

وتابع "هذا المؤتمر ليس تحديا للحكومة وحدها بل للشعب بأكمله وعلى الشعب أن يواجه هذا التحدي."