وزير الكهرباء الكويتي يستقيل في أعقاب انقطاع الكهرباء الشهر الماضي
الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن وزير الكهرباء والماء الكويتي عبد العزيز الإبراهيم استقال من منصبه وذلك بعد أكثر من شهر على انقطاع للكهرباء على نطاق واسع في البلاد.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله الصباح إن المجلس أحيط علما في اجتماعه الأسبوعي بأن الأمير قبل استقالة الإبراهيم.
ولم تتكشف تفاصيل أسباب الاستقالة لكن الوكالة قالت إن الأمير عبر عن تفهمه للأسباب التي أوردها الوزير في كتاب استقالته.
وكانت الكويت العضو في منظمة أوبك شهدت انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع في 11 من فبراير شباط. وفي ذلك الوقت عزا الإبراهيم الانقطاع إلى عطل فني في محطة طاقة.
ويوم الأحد نقلت الوكالة الكويتية عن الإبراهيم قوله إن ملفا خاصا بتحقيق في انقطاع الكهرباء يظهر أوجه قصور في الصيانة أحيل إلى النيابة العامة. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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