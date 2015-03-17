وكالة: الكويت تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية

الكويت 17 مارس آذار (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج إن بلاده التي تأثرت كثيرا بهبوط أسعار النفط تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله عقب اجتماع مع وفد لصندوق النقد الدولي إن الكويت تتعاون مع الصندوق لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات.

وأضاف المدعج في تصريحاته التي بثتها الوكالة الرسمية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أهم البنود الواردة في قانون الشركات الجديد موضحا أن الصندوق يعتزم عمل تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل لكنه قال إن وفد صندوق النقد استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد وكيفية ادخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

يأتي هذا في ظل رغبة الحكومة في تنويع مواردها العامة بدلا من الاعتماد الكامل على النفط الذي يسهم بنسبة 96 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

كانت وزارة المالية الكويتية قالت الأسبوع الماضي إن الإيرادات النفطية للبلد عضو منظمة أوبك انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أول ابريل نيسان 2014 وحتى نهاية فبراير شباط 2015 وبما يعادل 20.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة.

وقد ينبئ هذا التطور بتحول مهم في تعامل الحكومة مع الشركات المحلية التي لا تدفع ضرائب بينما تلزم القوانين الشركات الأجنبية العاملة في الكويت بدفع ضرائب على أنشطتها تصل إلى 55 بالمئة.

وألغت الحكومة دعم وقود الديزل والكيروسين بدءا من أول يناير كانون الثاني الماضي حيث ارتفع سعر اللتر إلى 170 فلسا من 55 فلسا. والدينار الكويتي ألف فلس.