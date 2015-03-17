كامكو الكويتية تطلق صندوقا برأسمال يصل إلى 500 مليون دولار

الكويت 17 مارس آذار (رويترز) - قالت كامكو للاستثمار الكويتية اليوم الثلاثاء إنها أطلقت صندوقا لأدوات الدخل الثابت برأسمال بين 18 و500 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إنها عينت بنك برقان الكويتي وكيلا للبيع بعد أن نجحت "في استكمال قيمة الاكتتاب الأولي لرأس مال الصندوق وتخطيها."

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب عشرة آلاف دولار بما يعادل ألف وحدة بقيمة عشر دولارات للوحدة وتمتد فترة الالتزام للستة أشهر الأولى من تاريخ الاشتراك الذي يجري بشكل شهري في حين تستحق التوزيعات بشكل نصف سنوي وفقا لمدير الصندوق.