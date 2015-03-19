وزير النفط الكويتي: قلقون بسبب أسعار النفط الحالية ونأمل بتحسنها بنهاية 2015

من أحمد حجاجي

الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الخميس عن قلقه من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت ولكن قال إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا.

وقال العمير للصحفيين في الكويت "بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا... لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الانتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق."

وأضاف "إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة."

وكان العمير يتحدث للصحفيين عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الكسندر جالوشكا وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى.

وقال العمير إنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع لأوبك قبل يونيو حزيران قال العمير "لم نتلق أي دعوة جدية من دولة في أوبك (للاجتماع قبل ذلك)... لذلك اجتماعنا القادم سيكون في يونيو."