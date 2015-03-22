بيت التمويل الكويتي يعتزم بيع حصته في شركتين
الكويت 22 مارس آذار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي هو أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأحد إنه ينوي بيع كامل حصته في كل من الشركة التجارية العقارية والشركة الأولى للاستثمار الكويتيتين.
وقال البنك في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إنه خاطب بالفعل الشركتين والهيئة العامة للاستثمار أعلى سلطة رقابية وإشرافية على سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الشأن.
ولم يوضح سبب التخارج ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ويملك بيت التمويل الكويتي 5.9 بالمئة في الأولى للاستثمار طبقا لموقع بورصة الكويت على الانترنت لكن اسمه غير مدرج في قائمة كبار ملاك التجارية العقارية مما يعني أن حصته أقل من خمسة بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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