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جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت 44% على أساس سنوي في الربع/4

Mon Mar 23, 2015 11:28am GMT
 
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23 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين تراجع فائض التجارة الخارجية
للبلاد 44 بالمئة عن مستواه قبل عام ليصل إلى 3.33 مليار دينار
(11.1 مليار دولار) في الربع الأخير من 2014.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/4      الربع/3     الربع/4
(بالمليون دينار)         2014         2014           2013 
الصادرات            5670.9        7609.1       8034.8
الواردات            2338.2       2302.0       2123.6    
الفائض                3332.7        5307.0     5911.1
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -29.4        -8.7        
الواردات الاسمية         10.1         10.4        
    
    ملحوظة: البيانات غير نهائية.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 