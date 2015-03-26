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جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 2.9% في فبراير

Thu Mar 26, 2015 5:38am GMT
 
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26 مارس آذار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير
شباط:
    
التضخم (%)        فبراير 2015    يناير 2015    فبراير 2014
 التغير الشهري      0.2          -0.1           0.1
 التغير السنوي      2.9           2.8           2.9
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
ثمانية بالمئة من سلة الأسعار 1.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير
شباط و0.2 بالمئة عن الشهر السابق.
    ارتفعت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين - خمسة بالمئة على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري.

 (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 