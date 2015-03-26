الرئيس التنفيذي: الحصة السوقية لأريد الكويت 33% حاليا

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة أريد الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الخميس إن الشركة تتمتع بحصة سوقية قدرها 33 بالمئة في الوقت الحالي.

وقال الشيخ محمد للصحفيين بعد الجمعية العمومية للشركة "الحصة السوقية لأريد الكويت حاليا 33% وعدد العملاء 2.5 مليون."

ولم يذكر الرئيس التنفيذي أرقاما للمقارنة لكن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن حصة الشركة الكويتية التابعة لأريد القطرية من مشتركي الهاتف المحمول في الكويت بلغت 31 بالمئة حتى يونيو حزيران 2014.

وتعمل ثلاث شركات لاتصالات الهاتف المحمول في الكويت هي زين وأريد وفيفا. واستحوذت فيفا على حصة بلغت 33 بالمئة من المشتركين بالكويت في نهاية يونيو حزيران 2014 مقابل 36 بالمئة لمنافستها زين وفقا لأحدث البيانات المتاحة.

وكانت أريد الكويتية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن عدد عملاء مجموعة أريد القطرية الأم تجاوز 100 مليون عميل في مختلف مناطق وجودها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتوفر أريد خدمات اتصالات الهاتف المحمول والهاتف الثابت والنظاق العريض للانترنت وتعمل في قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق والأراضي الفلسطينية والمالديف وميانمار واندونيسيا.

ووافقت الجمعية العمومية لأريد الكويت اليوم على توزيع 70 فلسا للسهم الواحد أرباحا نقدية عن 2014.