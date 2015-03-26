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الكويت تعزز الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية بسبب تطورات اليمن

Thu Mar 26, 2015 11:28am GMT
 
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الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس إنها عززت الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية في الداخل والخارج نظرا للتطورات في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالإنابة محمد الفرهود قوله إن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات وخطوات احترازية بالتنسيق مع شركاتها التابعة.

وعزا الإجراءات إلى "التطورات التي تشهدها اليمن ولحماية المصالح الاستراتيجية للقطاع النفطي وتأمين المنتجات النفطية للداخل والخارج."

وتشمل الإجراءات تأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي ورفع مستوى الإجراءات الأمنية وتكثيف الحماية على المنشآت النفطية داخل دولة الكويت وخارجها.

وقال الفرهود "مؤسسة البترول الكويتية قامت بالتنسيق مع جميع شركاتها التابعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع درجة الجاهزية تحسبا لإعلان حالة الطوارئ وفق خطة كل شركة والمعدة سلفا حسب الإجراءات المعتمدة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 