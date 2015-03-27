الكويت تطمئن مواطنيها على مخزون الغذاء الاستراتيجي بعد عملية اليمن

أبوظبي 27 مارس آذار (رويترز) - قالت الكويت اليوم الجمعة إن مخزونها الغذائي الاستراتيجي عند أعلى مستوياته حاليا في رسالة تهدف إلى طمأنة مواطنيها بعد مشاركتها في العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير المالية أنس الصالح قوله "التنسيق مع القطاع الخاص مستمر لتأمين أي كميات إضافية من أي سلعة."

وانضمت الكويت هذا الأسبوع إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر في توقيع بيان مشترك مع السعودية لإعلان شن عملية عسكرية لوقف تقدم الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وذكرت تقارير أن الكويت العضو في منظمة أوبك أرسلت 15 طائرة مقاتلة للمشاركة في العملية العسكرية باليمن.

وتعتمد الكويت على الواردات في تلبية معظم احتياجاتها من الغذاء كما تعتمد اعتمادا شبه كامل على مضيق هرمز في استيراد المواد الغذائية.

وهددت إيران في الماضي بإغلاق المضيق إذا تعرضت للهجوم.

وتحتفظ معظم الدول الخليجية باحتياطات وفيرة من الغذاء نظرا لاعتمادها على طريق واحد للإمدادات الغذائية.