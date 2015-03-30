مسؤول كويتي: تعهدات بتقديم 506 ملايين دولار لدعم السوريين في 2015
الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين إن 30 منظمة غير حكومية عربية وإسلامية تعهدت "حتى الآن" بأن تقدم 506 ملايين دولار لدعم السوريين في عام 2015 خلال مؤتمر للمانحين يعقد غدا الثلاثاء.
وقال سالم حمادة المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومقرها الكويت لرويترز إن الهيئة تعكف حاليا على تنظيم المؤتمر الثالث للمنظمات غير الحكومية لدعم الشعب السوري في الداخل والخارج. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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