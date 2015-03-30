مسؤول كويتي: تعهدات بتقديم 506 ملايين دولار لدعم السوريين في 2015

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين إن 30 منظمة غير حكومية عربية وإسلامية تعهدت "حتى الآن" بأن تقدم 506 ملايين دولار لدعم السوريين في عام 2015 خلال مؤتمر للمانحين يعقد غدا الثلاثاء.