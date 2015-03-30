موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

الرياض 30 مارس آذار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان بن عبد العزيز قوله في بيان للحكومة اليوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها أمام اجتماع يضم جميع الأطياف السياسية اليمنية "الراغبة في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره".

عدن - قالت مصادر في طرفي الصراع إن مقاتلين حوثيين متحالفين مع إيران تقدموا صوب الضواحي الشمالية الشرقية من مدينة عدن الساحلية اليمنية اليوم الاثنين وسط اشتباكات عنيفة مع موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

طرابلس - قال مسؤول ليبي اليوم الاثنين إن فلبينيا قتل وأصيب ثمانية أشخاص في هجوم صاروخي كان يستهدف على ما يبدو مصفاة في مدينة الزاوية بغرب ليبيا.

اسطنبول - قالت متحدثة اليوم الاثنين إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت في طريقها إلى البرازيل اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط في الدار البيضاء بسبب تهديد بوجود قنبلة.