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الكويت والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول الحقول النفطية الحدودية والغاز

Mon Mar 30, 2015 2:05pm GMT
 
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الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الإثنين إن الجانبين العراقي والكويتي وقعا مذكرة تفاهم حول الحقول النفطية الحدودية وإمكانية استيراد الكويت للغاز الطبيعي من العراق.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "أثمرت هذه الاجتماعات عن توقيع مذكرة تفاهم حول الحقول الحدودية المشتركة بين الجانبين وأخرى لدراسة وبحث فرص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من الجمهورية العراقية إلى دولة الكويت. "

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح تأكيده أن الهدف الرئيسي لمذكرات التفاهم هو تسهيل المفاوضات ووضع أطر للنوايا المشتركة بين الجانبين بشأن مبادئ التعاون. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 