مقدمة 1-الكويت والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول حقول النفط الحدودية والغاز

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الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الإثنين إن العراق والكويت وقعا مذكرة تفاهم حول الحقول النفطية الحدودية وإمكانية استيراد الكويت للغاز الطبيعي من العراق.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "أثمرت هذه الاجتماعات عن توقيع مذكرة تفاهم حول الحقول الحدودية المشتركة بين الجانبين وأخرى لدراسة وبحث فرص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من الجمهورية العراقية إلى دولة الكويت. "

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح تأكيده أن الهدف الرئيسي لمذكرات التفاهم هو تسهيل المفاوضات ووضع أطر للنوايا المشتركة بين الجانبين بشأن مبادئ التعاون.

ومنذ سنوات تسعى الدولتان العضوان في منظمة أوبك للاتفاق على التفاصيل الفنية لاستغلال الحقول النفطية الحدودية المشتركة.

كما يسعى البلدان للتعاون في مجال الغاز الطبيعي الذي تحتاجه الكويت بشدة في فصل الصيف لتوليد الطاقة الكهربائية.