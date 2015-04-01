مرتبون: الكويت الوطني يحدد العائد النهائي لسندات

دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء إن البنك قلص السعر الاسترشادي للإصدار الهادف لتعزيز رأس المال والذي من المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم وستبلغ قيمته حوالي 650 مليون دولار.

وحدد أكبر بنك كويتي العائد النهائي للسندات التي ستعزز رأس المال الأساسي عند 5.75 بالمئة انخفاضا من النطاق الاسترشادي البالغ 5.875 بالمئة الذي أعلن في وقت سابق اليوم ومن السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن أمس الثلاثاء في أواخر الخمسة بالمئة.

وأظهرت الوثيقة أن دفتر طلبات الاكتتاب بلغ حوالي 1.4 مليار دولار. وسيكون الإصدار ذو الحجم القياسي من النوع الدائم ولا يستطيع البنك استرجاعه قبل ست سنوات.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.