مرتبون: الكويت الوطني يسعر سندات قيمتها 700 مليون دولار اليوم

دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الكويت الوطني أن البنك أطلق الإصدار الهادف لتعزيز رأس المال بقيمة 700 مليون دولار ومن المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبذلك يتجاوز حجم الإصدار مستوى 650 مليون دولار الذي أشير إليه في وقت سابق اليوم. وسيبلغ عائد السندات التي ستعزز رأس المال الأساسي لأكبر بنك كويتي 5.75 بالمئة.

وبحسب تحديث سابق من المرتبين بلغت طلبات الاكتتاب 1.4 مليار دولار. وتصدر السندات بأجل دائم لكن البنك يستطيع استردادها بعد ست سنوات.