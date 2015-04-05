الكويت الوطني يقود تحالفا لترتيب تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار
الكويت 5 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الأحد إنه قاد بالتعاون مع بنك جيه.بي مورجان تحالفا مصرفيا يضم مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية والكويتية لترتيب تمويل إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).
وقال بنك الكويت الوطني في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن هذه الخطوة جاءت "بعدما قررت الشركة ممارسة خيار زيادة خط الائتمان بموجب اتفاق قرضها الأصلي الحالي البالغة قيمته ... مليار دولار والذي كان قد تم توقيعه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014."
ويرفع هذا التمويل الإضافي قيمة القرض الأخير الذي قاد بنك الكويت الوطني ترتيبه بالتعاون مع جيه.بي مورجان لصالح شركة كوفبيك إلى 2.5 مليار دولار أميركي حيث قام بنك الكويت الوطني في 2013 بقيادة كونسورتيوم مصرفي لترتيب قرض بقيمة مليار دولار أيضا لصالح الشركة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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