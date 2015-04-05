الكويت الوطني يقود تحالفا لترتيب تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار

الكويت 5 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الأحد إنه قاد بالتعاون مع بنك جيه.بي مورجان تحالفا مصرفيا يضم مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية والكويتية لترتيب تمويل إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).

وقال بنك الكويت الوطني في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن هذه الخطوة جاءت "بعدما قررت الشركة ممارسة خيار زيادة خط الائتمان بموجب اتفاق قرضها الأصلي الحالي البالغة قيمته ... مليار دولار والذي كان قد تم توقيعه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014."