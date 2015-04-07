تونس تعتزم زيادة رؤوس أموال 3 بنوك بواقع 1.3 مليار دينار

من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك تمتلك الحكومة فيها حصة أغلبية بواقع 1.3 مليار دينار تونسي (666.7 مليون دولار).

وذكر الوزير للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت أن البنوك الثلاثة هي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك.

وتملك الحكومة حصة تتراوح بين 51 و52 بالمئة في البنوك الثلاثة والباقي مملوك للقطاع الخاص.

وأوضح شاكر أن زيادة رؤوس أموال البنوك ستكون عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15 بالمئة.