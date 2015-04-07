مقدمة 1-الصندوق الكويتي للتنمية يقرض مصر 1.5 مليار دولار على 5 سنوات

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من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن الصندوق ينوي تقديم قروض لمصر باجمالي 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بواقع 300 مليون دولار سنويا.

وذكر البدر في تصريح لرويترز على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت أن الصندوق يعتزم تقديم 250 مليون دينار (833 مليون دولار) قروضا في السنة المالية 2015-2016 "نصفها على الأقل للدول العربية".

والكويت من بين الدول الخليجية التي تدعم مساعي مصر للنهوض باقتصادها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الشهر الماضي أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر لدعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو الاقتصاد وخلق فرص استثمارية واعدة.

وشاركت الكويت مع السعودية والإمارات في تقديم دعم لمصر في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي بإجمالي 23 مليار دولار منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.

وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها.