جلوبل الكويتية تعين ثلاثة نواب للرئيس التنفيذي

الكويت 26 أبريل نيسان (رويترز) - قالت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية اليوم الأحد إنها نالت موافقة هيئة أسواق المال على ترقية ثلاثة مديرين إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أنها رقت سليمان محمد الشاهين الربيع الذي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول البديلة وبدر غانم الغانم إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورشا عبد الله القناعي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات.

وللربيع بخبرة أكثر من 14 عاما في مجال تمويل الشركات والإستثمارات الخاصة وفي الإستشارات المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق الأسهم والدين بالإضافة إلى إعادة الهيكلة

وللغانم الذي انضم للشركة في 2010 خبرة تفوق 15 عاما في مجال الاستشارات الاستثمارية والمشتقات المالية وإدارة الأصول وبالأخص إدارة المحافظ الإستثمارية وإدارة الصناديق مع التركيز على الأسهم وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.