ارتفاع التضخم في الكويت إلى 3.33% في مارس

الكويت 26 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفعت بالكويت عضو منظمة أوبك إلى 3.33 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار مقارنة مع 2.9 بالمئة في فبراير شباط.