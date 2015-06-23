وزير النفط الكويتي: أسعار الخام ستواصل التحسن والهبوط أصبح مستبعدا

الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تواصل أسعار الخام التحسن وإن الهبوط أصبح مستبعدا.

وقال الوزير علي صالح العمير للصحفيين "كل المؤشرات تشير إلى أن الأسعار سوف تتحسن إن شاء الله تعالي . اليوم وصلنا إلى مرحلة أصبح الانخفاض فيها صعبا."