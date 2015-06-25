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جدول-التضخم السنوي في الكويت يتراجع إلى 3.3% في مايو

Thu Jun 25, 2015 10:43am GMT
 
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25 يونيو حزيران (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو
أيار:
    
التضخم (%)        مايو 2015    أبريل 2015    مايو 2014
 التغير الشهري      0.1           0.1           0.2
 التغير السنوي      3.3           3.4           2.9
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
ثمانية بالمئة من سلة الأسعار 2.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو
أيار و0.3 بالمئة عن الشهر السابق.
    وقفزت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين - 6.3 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس
شهري.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 