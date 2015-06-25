جدول-التضخم السنوي في الكويت يتراجع إلى 3.3% في مايو

25 يونيو حزيران (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار: التضخم (%) مايو 2015 أبريل 2015 مايو 2014 التغير الشهري 0.1 0.1 0.2 التغير السنوي 3.3 3.4 2.9 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من ثمانية بالمئة من سلة الأسعار 2.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار و0.3 بالمئة عن الشهر السابق. وقفزت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين - 6.3 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس شهري. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)