Sun 25 Dec 2016 | 0:57 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جلوبل توقع اتفاقا مع بنك كويتي لإدارة محفظة أصول بقيمة 40 مليون دولار

Tue Jun 30, 2015 10:15am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا لإدارة محفظة أصول غير استراتيجية لأحد البنوك الكويتية بقيمة 40 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني أن الاتفاق "سيرفع حجم الأصول التي يديرها فريق إدارة أصول الحالات الخاصة إلى 600 مليون دولار."

ولم يكشف البيان عن هوية البنك الذي وقع الاتفاق مع جلوبل.

وقال البيان "تتلخص مهام جلوبل في إدارة أصول هذه المحفظة وتعزيز قيمتها وضمان تحقيق العائد الأمثل عند التخارجات بما يتماشى مع الأهداف والخطة والاستراتيجية المتفق عليها مع البنك." (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 