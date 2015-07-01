مقدمة 1-الكويت تسجل عجزا 2.314 مليار دينار في 2014-2015 لأول مرة في 15 عاما

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الكويت أول يوليو تموز (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت عجزا بلغ 2.314 مليار دينار (27.0 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2014-2015 وهو أول عجز في 15 سنة.

وقال الوزير في بيان أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصور الجميع حيث حققت مالية الدولة عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999-2000... ويعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017 و2021."

ويأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة مع فائض قدره 4.955 مليار دينار قبل عام.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015-2016 التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار على أساس سعر للنفط 45 دولارا للبرميل.

وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليار دينار فقط في 2015-2016 إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولارا للبرميل.

وتقدر موازنة 2015-2016 المصروفات بحوالي 19.17 مليار دينار والإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار من بينها 10.7 مليار إيرادات نفطية.

وقال الصالح لرويترز إنه لم يتم إتخاذ أي قرار بشأن كيفية تمويل العجز لهذا العام مضيفا انه سيجري اختيار مصدر التمويل بما يحقق افضل مصالح الكويت.