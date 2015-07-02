مصدران: شركة فيتنامية تنهي عقدا لاستيراد الديزل من الكويت

سنغافورة 2 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران بتجارة المشتقات النفطية إن بتروليمكس أكبر مستورد للوقود في فيتنام ومؤسسة البترول الكويتية أنهتا عقدهما الطويل الاجل لتوريد الديزل الذي يرجع إلى التسعينيات وذلك بعد خفض الرسوم على الاستيراد من جنوب شرق آسيا.

وقال المصدران إنه بالإضافة إلى اتفاق التجارة الذي بدأ تطبيقه حديثا والذي يجعل استيراد الوقود من الدول الأخرى الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أقل تكلفة فإن فيتنام تتحول أيضا إلى استخدام أنواع أنظف من الوقود.

وقال أحد المصدرين "لن تستطيع فيتنام تحميل شحنات من الكويت بسبب الضريبة لأن الفرق بين آسيان وخارج آسيان خمسة بالمئة."

وبموجب اتفاق التجارة المبرم بين دول الرابطة الذي بدأ سريانه في فيتنام من يناير كانون الثاني تقرر خفض ضريبة استيراد الديزل من أعضاء آسيان إلى خمسة بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة على الديزل المستورد من الدول غير الأعضاء.

وبحسب أحد المصدرين كانت مؤسسة البترول الكويتية تورد بموجب العقد 840 ألف متر مكعب -أو حوالي 5.3 مليون برميل- من الديزل سنويا منها 560 ألف متر مكعب بنسبة كبريت 0.25 بالمئة و280 ألف متر مكعب بنسبة كبريت 500 جزء في المليون.

وستتوقف فيتنام عن استخدام الديزل المحتوى على نسبة كبريت 0.25 بالمئة من يناير كانون الثاني 2016.