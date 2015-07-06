الأهلي الكويتي يحصل على موافقة المركزي على شراء بنك بيريوس مصر
الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على شراء بنك بيريوس مصر وينتظر الآن موافقة المركزي المصري.
وقال البنك الأهلي الكويتي في بيان لبورصة الكويت إن "مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 -7 -2015 على طلب مصرفنا بشأن الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 98.5 في المئة من رأسمال بنك بيريوس – مصر."
وأضاف البيان "وما نزال بانتظار موافقة البنك المركزي المصري لاستكمال عملية الاستحواذ."
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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