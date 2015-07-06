الكويت توقف الملاحة البحرية في مينائي الشعيبة والشويخ لسوء الأحوال الجوية

الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - أوقفت الكويت اليوم الإثنين حركة الملاحة البحرية في مينائي الشعيبة والشويخ وهما غير مخصصين لتصدير النفط نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير العمليات البحرية في ميناء الشويخ مرزوق القحطاني قوله إن حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ متوقفه "إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتحسن مستوى الرؤية الافقية."

وأضاف ان مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى ما دون ميل ونصف الميل البحري اضافة إلى سرعة الرياح التي تتراوح ما بين 28 الى 31 عقدة بحرية الأمر الذي يعوق حركة الملاحة من وإلى الميناء مشيرا إلى انه مع عودة الملاحة سيتم دخول عدة سفن إلى الميناء تنتظر حاليا في منطقة الانتظار مقابل سفينة واحدة في منطقة الخروج.

وقال مدير إدارة العمليات البحرية بالانابة في ميناء الشعيبة شعيب العلي إن سرعة الرياح وصلت إلى 31 عقدة بحرية ومستوى الرؤية وصل إلى ميل ونصف الميل البحري في الميناء.

واضاف أن عدد السفن الراسية في منطقة الانتظار هي ثلاث سفن مقابل ثلاث سفن في منطقة الخروج بانتظار تحسن الأحوال الجوية كي تتمكن من المغادرة.