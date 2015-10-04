الكويت الوطني ينال موافقة المركزي على سندات لتعزيز رأس المال

دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر بنك تجاري في البلاد اليوم الأحد إنه نال موافقة البنك المركزي على إصدار سندات لتعزيز رأس المال ستصل قيمتها إلى 125 مليون دينار (413.6 مليون دولار).