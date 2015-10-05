محافظ المركزي الإماراتي: الأصول الإسلامية العالمية تتجاوز حاليا 1.3 تريليون دولار

من أحمد حجاجي

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين إن حجم الأصول الإسلامية العالمية تجاوز حاليا 1.3 تريليون دولار بنسبة نمو تبلغ 16 في المئة سنويا.

وقال المنصوري في كلمة ألقاها في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي بدأت أعمالها في دبي صباح اليوم إن هذا المعدل هو "أعلى بكثير بالمقارنة مع متوسط نمو الأصول في البنوك التقليدية."

وأوضح المنصوري أن صناعة التمويل الإسلامي في نمو مستمر في دولة الإمارات حيث بلغت أصول التمويل الإسلامي فيها 445 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2015 بنسبة نمو 9.8 في المئة منذ بداية عام 2015.

وأضاف "لهذا زادت حصتها (صناعة التمويل الإسلامي) في الأصول الإجمالية في القطاع المصرفي من 17.3 في المئة في الربع الأول من 2014 إلى 18.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2015."