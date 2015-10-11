وزير النفط الكويتي: هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريعنا النفطية

من أحمد حجاجي

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكد وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الأحد أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية عضو منظمة أوبك.

وقال الوزير في كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز "ان ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية."

وأضاف أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد."