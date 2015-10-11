مقدمة 1-الكويت: هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريعنا النفطية

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من أحمد حجاجي

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤولون كويتيون اليوم الأحد إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية معلنين أن الكويت عضو منظمة أوبك خصصت 32 مليار دينار (106 مليار دولار) للمشاريع النفطية التنموية داخل وخارج الكويت خلال الخطة الخمسية الحالية.

وقال وزير النفط الكويتي علي العمير في كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز "ان ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية."

وتسعى الكويت للوصول إلى طاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل من النفط الخام في سنة 2020 من نحو 3.1 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأضاف الوزير أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد."

ومن المشاريع الرئيسية التي تعمل الكويت بها حاليا مشروع الوقود البيئي الذي يهدف لتطوير وتوسيع مصفاة ميناء عبد الله ومصفاة ميناء الأحمدي وتحويلهما الى مجمع متكامل للتكرير لتلبية احتياجات سوق النفط وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البترولية الكويتية.