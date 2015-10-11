‭الامين العام لأوبك: المنظمة على استعداد للتعاون مع دول خارج ‬ اوبك ‭لتحسين سوق النفط‬

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال ‭‭الامين العام لأوبك عبدالله البدري الليلة إن المنظمة على استعداد تام للتعاون مع دول خارج اوبك لتحسين اوضاع سوق النفط.