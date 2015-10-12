مصدر: الكويت تخفض سعر بيع الخام لآسيا في نوفمبر 1.85 دولار للبرميل
سنغافورة 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن الكويت حددت سعرها الرسمي لبيع النفط الخام للزبائن في آسيا في نوفمبر تشرين الثاني بخصم 3.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي وذلك بانخفاض 1.85 دولار عن الشهر الماضي.
وتظهر حسابات رويترز أن السعر الجديد يقلص الخصم عن سعر الخام العربي المتوسط السعودي بواقع خمسة سنتات إلى 60 سنتا في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي اكتوبر تشرين الأول حددت الكويت سعر البيع الرسمي لنفطها بخصم 1.95 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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