مصدر: الكويت تخفض سعر بيع الخام لآسيا في نوفمبر 1.85 دولار للبرميل

سنغافورة 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن الكويت حددت سعرها الرسمي لبيع النفط الخام للزبائن في آسيا في نوفمبر تشرين الثاني بخصم 3.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي وذلك بانخفاض 1.85 دولار عن الشهر الماضي.