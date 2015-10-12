شركة نفط الكويت تستهدف زيادة طاقتها الانتاجية إلى 3.65 مليون ب/ي بحلول 2020

من أحمد حجاجي

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن شركة نفط الكويت لديها حاليا ومستقبلا عدة مشاريع من شأنها أن تحدث "نقلة كبيرة" في طاقتها الانتاجية لتصل إلى نحو 3.65 مليون برميل يوميا.

وقال العدساني في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية إنه في إطار هذه المشاريع وقعت شركة نفط الكويت عقود إنشاء 3 مراكز تجميع سعة كل منها 100 الف برميل.

كما طرحت الشركة "ثلاثة مراكز للإنتاج المبكر" يصل إنتاجها لنحو 180 ألف برميل.

وقال العدساني إنه سيجري في العام المقبل طرح مشروع إنشاء مركز تجميع في حقل برقان بسعة تزيد عن 100 الف برميل.