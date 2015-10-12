مقدمة 1, مقابلة-البترول الوطنية الكويتية توقع عقود بناء مصفاة الزور غدا الثلاثاء

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من رانيا الجمل

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع شركة البترول الوطنية الكويتية غدا الثلاثاء العقود الرئيسية الخاصة ببناء مصفاة الزور.

وقد يعطي بناء المصفاة التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا والتي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط دفعة قوية للاقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب التوترات السياسية وهبوط أسعار النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري لرويترز "هذا حدث مهم."

واضاف أنه من المتوقع بدء تشغيل المحطة مع اكتمال المشروع في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وقال إن إجمالي تكلفة المشروع نحو 4.8 مليار دينار كويتي (15.91 مليار دولار) مشيرا إلى أن الشركة لن تسعى لأي تمويل خارجي.

وقال المطيري إنه من المتوقع بدء تشغيل مشروع الوقود النظيف في ابريل نيسان 2018. ويهدف المشروع إلى تحديث وتوسعة اثنتين من أكبر المصافي في الكويت للتركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة أعلى للتصدير مثل الديزل والكيروسين.

وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو أربعة مليارات دينار.