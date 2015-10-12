مقدمة 1-شركة نفط الكويت تستهدف زيادة طاقتها الانتاجية إلى 3.65 مليون ب/ي بحلول 2020

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من أحمد حجاجي

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن شركة نفط الكويت لديها حاليا ومستقبلا عدة مشاريع من شأنها أن تحدث "نقلة كبيرة" في طاقتها الانتاجية لتصل إلى نحو 3.65 مليون برميل يوميا.

وقال العدساني في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية إنه في إطار هذه المشاريع وقعت شركة نفط الكويت عقود إنشاء 3 مراكز تجميع سعة كل منها 100 الف برميل.

كما طرحت الشركة "ثلاثة مراكز للإنتاج المبكر" يصل إنتاجها لنحو 180 ألف برميل.

وقال العدساني إنه سيجري في العام المقبل طرح مشروع إنشاء مركز تجميع في حقل برقان بسعة تزيد عن 100 الف برميل.

وتعتزم الكويت الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 منها 3.65 مليون برميل يوميا من نفط الكويت و350 الف برميل من المنطقة المقسومة مع السعودية.

وتعمل الكويت على زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 95 حاليا الي 140 في بداية 2017 ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول عام 2020.