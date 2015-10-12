مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: لا مطالبات من أعضاء أوبك بتغيير في سقف الإنتاج

(لإضافة تصريحات أمين عام أوبك وسعر النفط وخلفية)

من أحمد حجاجي

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الاثنين إنه ليست هناك حتى الآن أي دعوات من أعضاء أوبك بتغيير سقف الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة وإن خروج كميات كبيرة من النفط عالي التكلفة من السوق سيساعد في تحسن الأسعار في 2016.

وقال الوزير للصحفيين مشيرا إلى قرار أوبك في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير "ليس هناك اليوم أفكار أو على الأقل مطالبات بتغيير أو على الأقل بإحداث نوع من التغيير الكبير في قرار أوبك (السابق)."

وأضاف "اليوم القراءة تشير إلى أن كثيرا من النفط ذي الكلفة العالية بدأ يخرج من السوق وهذا سيساعد على تحسن الأسعار.

"هناك مشاهد على أن النمو العالمي سيتحسن على بداية 2016 وهذا سيصب في صالح تحسن الأسعار."

وأوضح الوزير أن أي تأثير على سياسة المنظمة جراء عودة اندونيسيا لعضويتها سيتحدد في الاجتماع المقبل لأوبك.

وجاءت تصريحات العمير بعد صدور بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أظهرت انخفاض عداد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي ليبلغ عدد المنصات التي توقفت خلال الستة أسابيع الماضية 70 منصة.