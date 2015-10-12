جدول-تقلص الفائض التجاري للكويت 58% على أساس سنوي في الربع/2

12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين أن فائض التجارة الخارجية للبلاد تقلص بنسبة 58 بالمئة في الربع الثاني من 2015 عن مستواه قبل عام ليصل إلى 2.40 مليار دينار (7.95 مليار دولار) مع انخفاض ايرادات الصادرات جراء هبوط أسعار النفط. التجارة الخارجية للكويت الربع/2 الربع/1 الربع/2 (بالمليون دينار) 2015 2015 2014 الصادرات 4063.7 7900.4 4842.4 الواردات 2341.8 2224.8 2441.6 الفائض 2721.9 5675.6 2400.7 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -38.7 الواردات الاسمية 9.7 ملحوظة: أحدث بيانات غير نهائية والبيانات السابقة معدلة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)