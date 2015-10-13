ارتفاع النفط بفضل تصيد صفقات وتوقعات المخزون تكبح المكاسب

سول 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء بفضل تصيد صفقات رخيصة بعد أن هوى الخامان الامريكي وبرنت في الجلسة السابقة ليسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ بداية سبتمبر ايلول.

وهوت أسعار النفط أمس إثر صدور تقرير لأوبك أظهر استمرار المنظمة في رفع انتاجها لكبح موجة التعافي وحد من الاتجاه الصعودي انخفاض حاد في واردات الصين الشهر الماضي وتوقعات بنمو مخزونات الخام الامريكية.

وارتفع مزيج برنت الخام 29 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش وكان قد نزل 2.79 دولار في الجلسة السابقة إلى 49.86 دولار.

وارتفع الخام الامريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 34 سنتا إلى 47.44 دولار للبرميل بعد ان اغلق عند التسوية على هبوط 2.53 دولار إلى 47.10 دولار.

وقالت باركليز "نعتقد ان من المرجح ان يظل الاتجاه الصعودي محدودا في الفترة المتبقية من الربع الحالي تمشيا مع توقعاتنا بضعف الطلب على المنتجات وتكوين مخزون كبير من الخام ومنتجاته وتعديل محدود لمستوى الامدادات."

وقالت الكويت امس إنه لا توجد دعوات لتغيير سياسة الانتاج في اوبك وإن انخفاض انتاج الدول التي تتحمل تكلفة أعلي سيدعم الاسعار في 2016 مما عزز المؤشرات علي مواصلة أوبك سياستها الرامية للحفاظ علي حصتها في السوق.