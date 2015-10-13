الكويت: بحث مقترح فنزويلا بتحديد نطاق سعري للنفط في اجتماع الخبراء

الكويت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الثلاثاء إن اجتماعا فنيا يضم خبراء من أوبك ومن خارجها سيبحث في وقت لاحق من هذا الشهر مقترحا من فنزويلا بتحديد نطاق سعري للنفط.

وقال العمير للصحفيين "ليس هناك قرار. ستجري مناقشة المقترح و(بناء) على النتيجة سنقرر ما إذا سنوافق أم لا."

وقد أبلغ رفاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي رويترز أمس الاثنين أن الاقتراح الذي سيقدم خلال اجتماع الخبراء الفنيين في 21 أكتوبر تشرين الأول سيعيد العمل بالآلية القديمة المتمثلة في خفض الإنتاج تدريجيا للسيطرة على الأسعار. وأوضح أن الحد الأدنى "الأول" سيكون 70 دولارا للبرميل والهدف التالي 100 دولار للبرميل.