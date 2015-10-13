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الكويت توقع عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية بكلفة 4.87 مليار دينار

Tue Oct 13, 2015 8:34am GMT
 
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من أحمد حجاجي

الكويت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وقعت الكويت اليوم عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليار دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي علي العمير عقب التوقيع إن الكويت عازمة على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها التنموية في القطاع النفطي رغم هبوط أسعار النفط.

وقام بتوقيع العقود الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري مع ممثلي التحالفات العالمية الفائزة بعقود المصفاة.

وقد يعطي بناء المصفاة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط دفعة قوية للاقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب التوترات السياسية وهبوط أسعار النفط.

وقال المطيري لرويترز أمس إن من المتوقع بدء تشغيل المصفاة مع اكتمال التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

(تحرير نادية الجويلي)
 