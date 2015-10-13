مقدمة 1-الكويت توقع عقود مشروع مصفاة الزور النفطية بكلفة 4.87 مليار دينار

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من أحمد حجاجي

الكويت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وقعت الكويت اليوم عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليار دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي علي العمير عقب التوقيع إن الكويت عازمة على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها التنموية في القطاع النفطي رغم هبوط أسعار النفط.

وقال الوزير "صحيح أن اليوم الأسعار انخفضت إلى مستويات حول 45 دولارا، إنما نحن عازمون إن شاء الله تعالى أن نجد الطرق المثلى لتمويل هذه المشاريع وألا تتوقف لمصلحة الكويت."

وأضاف "نحن فخورون جدا بهذا الإنجاز" حيث كانت المصفاة مجرد فكرة منذ سنة 2002 "ونتطلع" لليوم الذي تقوم فيه فعلا بتكرير 615 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

قام بتوقيع العقود الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري مع ممثلي التحالفات العالمية الفائزة بعقود المصفاة.

وقد يعطي بناء المصفاة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط دفعة قوية للاقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب التوترات السياسية وهبوط أسعار النفط.