الكويت تطرح مناقصة لإنشاء مبني جديد للركاب سعة 5 ملايين راكب

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف سليمان الفوزان اليوم الثلاثاء إن الكويت طرحت مناقصة لإنشاء مبني جديد للركاب سعة خمسة ملايين راكب وذلك بهدف استيعاب الزيادة في أعداد المسافرين لحين الانتهاء من إنشاء المطار الجديد.

وقال الفوزان لرويترز إن موعد تلقي العطاءات في المناقصة هو الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف "مدة إنجاز المشروع 15 شهرا وبدء التشغيل في أول 2017 ."

وأوضح الفوزان أن المبنى الجديد هدفه الاستيعاب السريع للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين قبل إنشاء المطار الجديد الذي فازت به شركة الخرافي وشريكها التركي.

وكانت شركة ليماك التركية ووكيلها شركة الخرافي ناشيونال الكويتية قد فازتا في أغسطس آب بعقد مناقصة انشاء المطار الجديد وذلك بقيمة 1.312 مليار دينار (4.33 مليار دولار).

وأبلغ الفوزان رويترز اليوم أن توقيع عقد المطار الجديد مع الخرافي والشريك التركي سيتم خلال ايام.

وتعتمد الكويت حاليا على مطارها القديم الذي تبلغ سعته الاستيعابية سبعة ملايين راكب سنويا والذي تزايد عليه الضغط بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات السفر سواء بين المواطنين الكويتيين أو الوافدين.

وعادة ما يشهد المطار الحالي زحاما في أوقات السفر التقليدية كالعطلات الرسمية وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.