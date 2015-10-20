رئيس أجيليتي الكويتية: الأسواق الناشئة ستضاعف إيرادات الشركة بحلول 2020

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية طارق سلطان اليوم الثلاثاء إن أكبر شركة للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج تتوقع ارتفاع إيراداتها إلى أكثر من مثليها في السنوات الخمس القادمة مع تركيزها على الأسواق الناشئة.

وأجيليتي واحدة من الشركات الكويتية الناجحة لكنها اضطرت للنظر إلى ما وراء الأسواق المحلية مع قيام شركات الشرق الأوسط بتقليص الإنفاق في مواجهة هبوط إيرادات النفط في المنطقة.

وفي فبراير شباط أعلنت أجيليتي ولها أنشطة في نحو 100 دولة أنها ستنفق ما يصل إلى 100 مليون دولار هذا العام على التوسع في أفريقيا لكن سلطان أوضح للمرة الأولى اليوم كيف تتوقع الشركة أن تستفيد من تحويل اهتمامها.

وقال لرويترز على هامش مؤتمر "بحلول 2020 نتوقع إيرادات من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار مع أرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين قدرها مليار دولار."

وأضاف سلطان أن الإيرادات السنوية تبلغ حاليا نحو خمسة مليارات دولار تسهم فيها آسيا بحوالي 1.5 مليار دولار والشرق الأوسط وأفريقيا بمليار دولار بينما يأتي الباقي من أوروبا والأمريكتين.

وتابع أن أجيليتي تستثمر في ساحل العاج منذ فبراير شباط وتخطط للإنفاق على البنية التحتية اللوجستية في عدة دول أفريقية مشيرا إلى أن أحد الاستثمارات الكبيرة كان في ناقلات لتوزيع النفط والغاز والمنتجات المكررة.