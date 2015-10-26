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جدول-الإقراض المصرفي في الكويت يسجل أقل نمو منذ يوليو 2013 في أغسطس

Mon Oct 26, 2015 8:58am GMT
 
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26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو المعروض النقدي (ن2) إلى
3.4 في المئة في أغسطس آب على أساس سنوي من 4.7 في المئة في يوليو
تموز.
    وتباطأ معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 4.3 في
المئة في أغسطس آب -وهو أبطأ معدل نمو منذ يوليو تموز 2013- من 4.9
بالمئة في يوليو تموز.
    
 المعروض النقدي (%)        أغسطس 2015    يوليو 2015    أغسطس
2014
 التغير السنوي (ن1)         0.1          -0.6          16.3
 التغير السنوي (ن2)         3.4           4.7           6.4
 التغير السنوي (ن2-ن1)     4.7           6.8           3.1
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص         4.3           4.9           6.1
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.209     8.908       9.352       
التغير السنوي (%)              -12.2         -1.4        15.2   
   
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. 

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 